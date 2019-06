Altice atinge marco histórico 1 milhão de clientes MEO com fibra ótica

A Altice Portugal acaba de assinalar um marco ao superar o milhão de clientes com fibra, "dando assim um novo passo na sua história, essencial para que Portugal continue na vanguarda da Europa no que diz respeito a redes de nova geração, e também, na relação de confiança que tem com cada um dos seus clientes", revelou a operadora.

Trata-se, no entender da empresa liderada por Alexandre Fonseca, de "mais um indicador do desempenho da Altice Portugal e da aceitação que merece entre os consumidores portugueses", acrescentando que"esta conquista é resultado do investimento e da estratégia da Altice Portugal de colocar o país na linha da frente nas áreas da tecnologia e inovação, tendo como vetor fundamental a proximidade com os portugueses".

Para a empresa não há dúvidas: "Este número vem dar provas de que a estratégia que a Altice Portugal tem vindo a seguir é uma aposta ganha. Uma estratégia assente em inovação e investimento, uma estratégia assente em proximidade e em pessoas. Um milhão de clientes já confiam na fibra da Altice Portugal. Mas não queremos ficar por aí, queremos fazer mais. Queremos continuar a definir tendências, a estar à frente do tempo, a apresentar os melhores serviços e produtos aos nossos clientes. É para isso que trabalhamos diariamente, sempre com foco no rigor, no pioneirismo, na inovação e na liderança", diz o CEO da operadora.

Mas a aposta é para continuar. Exemplo disso, é o anúncio realizado esta terça-feira da chegada da fibra ótica a Canhestros, em Ferreira do Alentejo. "Freguesia onde, há 13 anos, se assinalou o fim do projeto de cobertura total do território nacional com banda larga. Foi também nesta localidade que o MEO registou o seu cliente 1 milhão, a quem simbolicamente a Altice Portugal vai oferecer, de forma vitalícia, o serviço fibra do MEO", refere o mesmo comunicado.

As metas da Altice são conhecidas. A operadora tem prevista a cobertura em fibra ótica de última geração de 5,3 milhões de casas até 2020. Este investimento é transversal a todo o território, chegando às regiões mais remotas, a 27.000 lugares em 308 concelhos, com mais de 3 milhões de km de cabo de fibra, tornando, assim, Portugal no primeiro país da Europa com uma cobertura de fibra ótica de 100%. "Este track record da Altice Portugal posiciona o maior operador de comunicações do país como o parceiro tecnológico de referência e o player que mais investe em inovação em Portugal, com diferentes projetos multidisciplinares", acrescenta.