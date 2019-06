Mulher dá à luz em pleno concerto de Pink

Denise Jones decidiu ir ao concerto da cantora Pink no estádio de Anfiel, em Liverpool. Até aqui tudo seria normal, não fosse a mulher estar grávida de 37 semanas e a entrar em trabalho de parto apenas quatro minutos depois do início do concerto.

De acordo com as declarações do enfermeiro que assistiu a mulher, de 32 anos, tudo foi muito rápido e não houve tempo de esta ser transportada para o hospital. Assim, nasceu ao som de “Get this party started” a bebé, que se viria a chamar Dolly Pink, em homenagem à cantora.

“Tomámos a decisão de movê-la o mais rápido possível para a sala de primeiros socorros (…) Avaliámos a situação e percebemos que ela teria que ter o bebé no estádio, não havia tempo suficiente para levá-la ao hospital. Demorou menos de cinco minutos. Não tivemos tempo para ficar preocupados”, declarou o enfermeiro, citado pelo jornal The Liverpool Echo.

Mãe e filha acabaram por ser encaminhadas para o hospital de Whiston.

A própria Pink já reagiu à situação, partilhando através da sua conta de Instagram uma notícia que dava conta do momento.