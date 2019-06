“Estou a tentar não ser pedófila” diz mulher ao assediar rapariga de 14 anos

Natalie Cummins, de 45 anos, de Cornwall, no Reino Unido, trocou mensagens de cariz sexual com uma adolescente de 14 anos. As comunicações, realizadas via Snapchat e WhatsApp, foram descobertas por uma amiga da agressora que, posteriormente, as enviou às autoridades.

“Estou a tentar não ser pedófila” ou “Sinceramente, adoro fazer coisas com a minha língua” foram algumas das mensagens enviadas por Cummins. A mulher, casada há 15 anos e empresária, descrevia com exatidão os atos sexuais que desejava protagonizar com a rapariga, acrescentando por vezes detalhes relacionados com dar beijos ou partilhar uma cama.

No tribunal de Truro, esta quinta-feira, a juíza Jane Rowley ordenou que Cummins fosse também condenada a doze meses de trabalho comunitário, sendo que demonstrou “remorsos e responsabilidade pelos atos cometidos” como foi noticiado pelo CornwallLive. “É um membro estimado da nossa comunidade, mas o seu comportamento deixa muito a desejar” avançou Rowley, citada pelo mesmo órgão de comunicação local.

Ao Metro, o procurador Philip Lee esclareceu que Cummins e a menor se conheceram em 2017 e que a última começou a desabafar sobre “os problemas que estava a enfrentar em casa”, nomeadamente, o facto de se automutilar. A verdade é que a vítima confessou ter-se sentido atraída por Cummins que, nas conversas, adotava o username de “A Big Spoon” (em português, A Grande Colher).

“Sabes onde tocar-me e durante quanto tempo” foi uma das últimas mensagens que a inglesa enviou à adolescente antes de ser denunciada às autoridades, sendo que ordenou à jovem que eliminasse o histórico das conversas que tinham tido e que lhe desse acesso às suas contas das redes sociais.

A criminosa está acusada do crime de comunicação de cariz sexual com uma criança e foi submetida à medida de coação de estar impedida de contactar a ofendida durante dois anos bem como a vinte dias de reabilitação.