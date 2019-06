Moradores do prédio Coutinho recebem água

Segundo fonte da VianaPolis, citada pela agência Lusa, na manhã deste sábado foram deixados garrafões com sete litros de água para os nove moradores que ainda estão a ocupar seis frações do prédio Coutinho, em Viana do Castelo.

Os garrafões foram deixados à porta do edifício de forma a garantir que tenham água uma vez que o fornecimento foi cortado na segunda-feira.

Recorde-se que num dos blocos há quatro frações habitadas por seis pessoas, enquanto no segundo bloco duas frações está ainda habitadas por três pessoas.

A eletricidade tinha sido cortada ao final da tarde de quinta-feira, enquanto a água tinha sido cortada na segunda-feira, enquanto o gás foi suprimido terça-feira.