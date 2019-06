Em entrevista ao programa de Fátima Lopes ‘Conta-me como és’, Filomena Cautela fala sobre o primeiro contacto que teve com fãs depois de ser reconhecida na rua quando participava na série Morangos Com Açúcar.

"Fiquei absolutamente assustada e lembro-me perfeitamente. Foi no Chiado e fui a correr para dentro de uma loja e fechei-me no vestuário. Os Morangos, quando se estrearam, foi um efeito 'Dragon Ball', porque os miúdos não sabiam que nós existíamos e achavam que nós éramos desenhos animados. Quando nos viam, queriam-nos tocar e ficavam [admirados]. Era uma abordagem que já não existe hoje em dia e ainda bem", disse Filoma Cautela em entrevista.

Para Filomena Cautela, ter de lidar com o facto de ser reconhecida na rua é algo que a deixa desconfortável. “Lido mal, lido mal com as pessoas que estão comigo. Porque acho que estou inevitavelmente a expor a minha intimidade, a expor as pessoas que estão comigo, sejam amigas ou não, não têm nada a ver com o eu ser uma figura conhecida. Faço muita questão de não ser conhecida na rua. Não me maquilho, não me sei maquilhar, apesar de ter imensa maquilhagem em casa. Não sei arranjar o meu cabelo".