Avião de combate a incêndios despenha-se em Sertã

No local estão três corpos de bombeiros, com 14 veículos, um barco e 17 operacionais.

Um avião de combate a incêndios caiu, esta quarta-feira, na barragem de Trizio, no concelho da Sertã, enquanto efetuava uma manobra de scooping.

De acordo com um comunicado da Autoridade Nacional de Emergêbcia e Proteção Civil enviado ao SOL, o piloto encontra-se bem "havendo a registar apenas danos matérias".

O alerta foi dado às 16h46 por um cidadão. A aeronave descolou de Proença-a-Nova, distrito de Castelo Branco e dirigia-se para o combate a um incêndio rural em Pombal, no distrito de Leiria.

A autoridade garante que "as causas do acidente serão apuradas pelas entidades com competência em matéria de investigação de acidentes com aeronaves".