Jessica Athayde reage à revelação de Diogo Amaral sobre consumo de drogas

Diogo Amaral assumiu ter enfrentado recentemente um problema relacionado com drogas e diz ter estado internado numa clínica de desintoxicação para combater o vício.

Depois de o ator ter assumido publicamente a luta contra as drogas, a namorada Jessica Athayde usou as redes sociais para apoiar Diogo. "Se queres ser de confiança, sê honesto", pode-se ler na fotografia partilhada no instastory da atriz.

Diogo Amaral e Jessica Athayde foram pais de Oliver há três semanas.