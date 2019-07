Coligação negativa reforça autonomia dos hospitais

O CDS, que apresentou a proposta, garante que o diploma “não permitirá que haja cativações e vetos de gaveta” da parte do ministério de Mário Centeno ao Ministério da Saúde”.

Uma coligação negativa entre o PSD, CDS, PCP e Bloco de Esquerda aprovou uma proposta que reforça a autonomia financeira dos hospitais para contratar pessoal e fazer investimentos, com vista a evitar “vetos de gaveta” do ministério das Finanças, de acordo com o jornal “Público”.

Os socialistas votaram contra com o argumento de que a lei já prevê essa flexibilidade de gestão.

O CDS, que apresentou a proposta, garante que o diploma “não permitirá que haja cativações e vetos de gaveta” da parte do ministério de Mário Centeno ao Ministério da Saúde”.