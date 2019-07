Duas crianças e seis adultos feridos em acidente na EN103

Tudo indica que um dos três automóveis entrou em despiste, colidindo com um outro, ao ponto dos dois veículos capotarem, num dos quais seguia um casal e duas crianças, além de ter sido atingida uma terceira viatura, deixando destroços, incluindo rodas que andaram pelo ar, espalhadas ao longo da via, tendo sido removidas por profissionais da empresa de reboques e reparações ASRA – Aventura do Século, enquanto os fluidos de óleos e de combustíveis foram limpos da estrada pelos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso após as vítimas terem sido transportadas para o Serviço de Urgência do Hospital de Braga.

No local estiveram dez elementos e quatro ambulâncias dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso, sob o comando do adjunto principal João Soares, enquanto militares da GNR da Póvoa de Lanhoso e do Destacamento de Trânsito da GNR de Braga apoiaram as operações de socorro, regularizaram o trânsito em ambos os sentidos e registaram esta ocorrência, na freguesia de Covelas, do concelho da Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga.