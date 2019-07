Tráfico humano. 15 imigrantes explorados na apanha da azeitona

Oriundas do leste europeu, as vítimas vivam em condições degradantes de trabalho, alojamento e sanitárias

Dois irmãos foram detidos pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), indiciados pelos crimes de tráfico de pessoas, auxilio à imigração ilegal e angariação de mão de obra ilegal. No âmbito da operação “Fratello” – em português, irmão - foram identificadas quinze pessoas, oriundas de países do leste europeu, que sofriam de exploração laboral em herdades agrícolas, em específico naquelas onde ocorria a apanha da azeitona.

As vítimas identificadas, na sua maioria do sexo masculino, viviam em condições degradantes de trabalho, alojamento e sanitárias, sendo que “muitos deles acabaram privados da respetiva remuneração e com recurso a violência física”, explica a tutela enviada pelo SEF às redações. Os alegados factos criminosos ocorreram em Alcácer do Sal e Beja.

Foram ainda levados a cabo três mandados de busca domiciliária e seis a viaturas, onde foram apreendidos materiais que indiciam a prática criminosa. Um dos exemplos constitui a apreensão de 11 mil cigarros artesanais, separados em maços de vinte, que eram vendidos paralelamente aos trabalhadores explorados, através da dedução do valor estipulado nos respetivos salários.