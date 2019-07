Caso Alcochete. MP Cândida Vilar mantém acusação de Bruno de Carvalho "na íntegra"

A procuradora solicitou ainda ao juiz de instrução do caso, Carlos Delca que o ex-presidente do Sporting continue com a medida de coação que o obriga a realizar apresentações diárias.

A procuradora do Ministério Público, Cândida Vilar afirma, esta quarta-feira, manter na íntegra a acusação a Bruno de Carvalho. “Considero que a prova se mantém e não foi infirmada pelas suas declarações", declarou durante as alegações finais do debate instrutório do caso da invasão à Academia de Alcochete.

O antigo presidente do clube Bruno de Carvalho é acusado de ser o autor moral de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 de ofensa à integridade física qualificada, de 38 de sequestro, de um crime de detenção de arma proibida e de crimes que são classificados como terrorismo, não quantificados

As alegações finais do debate instrutório continuam na segunda-feira.