Feriu-se nas cascatas do Gerês

Homem escorregou nas Cascatas da Portela do Homem e fraturou o braço esquerdo

Um homem fraturou o braço esquerdo neste sábado, ao escorregar nas Cascatas da Portela do Homem, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, em Terras de Bouro, no distrito de Braga.

O homem encontrava-se nas Cascatas da Portela do Homem, da freguesia de Campo do Gerês, concelho de Terras de Bouro, quando subitamente escorregou, tendo-lhe valido a pronta intervenção dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro.

Assistido por uma equipa de Resgate em Montanha dos Bombeiros Voluntários de Terras do Bouro, o ferido recebeu os primeiros tratamentos no local, após o que foi levado para o Hospital de Braga por outra equipa da mesma corporação, segundo revelou o seu comandante, José Amaro.