Atriz confessa que vai ser difícil dizer adeus a Modern Family

Tinha 11 anos quando começou a fazer parte do elenco de Modern Family. Hoje com 21, Ariel Winter garante estar “entusiasmada” com o futuro, mas admite que vai custar-lhe dizer adeus à série que chega ao fim em 2020.

"É estranho pensar que está a chegar ao fim. Vai ser difícil dizer adeus. Vai ser difícil deixar isto", afirmou. "Mas estou entusiasmada para interpretar novos papéis e fazer coisas que me desafiem um pouco mais", acrescentou.

A atriz reforçou que agora quer dar vida a outro tipo de personagens da sua idade.