Assalto a máquina de tabaco filmado em Famalicão I Vídeo

O assalto a uma máquina de tabaco instalada num café no centro da cidade de Famalicão, no distrito de Braga, foi filmado pelas câmaras de vigilância, refere a Rádio Cidade Hoje.

A ação criminosa decorreu no Café Colunata, localizado na Travessa Ana Plácido, no centro de Vila Nova de Famalicão, segundo adianta esta mesma rádio da cidade minhota.

O furto foi cometido por um homem que atuou de cara tapada, com um capacete e usando luvas, tendo demorado cerca de 40 segundos. O indivíduo arrombou a porta do café, tendo ido diretamente à máquina do tabaco, tudo isto em menos de um minuto, durante o qual arrombou aquele equipamento e furtou todo o dinheiro que nele estava armazenado.