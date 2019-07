Ricardo Gomes lidera na montanha em turismos 1

“Queríamos mais do que o terceiro lugar no Caramulo, mas este resultado permite-nos manter a liderança do campeonato, que é o mais importante" avançou o piloto

O piloto bracarense Ricardo Gomes continua líder em automobilismo na modalidade de montanha, na divisão de turismos 1, ao volante de um dos Mitsubishi Lancer Evo X da Macominho Sport, de Vila Nova de Famalicão, apesar dos contratempos no Caramulo.

Ricardo Gomes terminou a Rampa do Caramulo em terceiro lugar da divisão Turismos 1, porque foi condicionado por problemas de eletrónica no carro da marca japonesa. Mesmo assim, mantém comando do campeonato após as cinco primeiras provas.

Após uma experiência pontual com o Citroën DS3 R5 na Rampa Serra da Estrela, Ricardo Gomes alinhou na Rampa do Caramulo com Mitsubishi Lancer Evo X, agora equipado com um novo motor, mas problemas recorrentes na gestão eletrónica condicionaram a prestação do piloto bracarense, que ainda assim conseguiu assegurar novo pódio e manter o comando do campeonato nos Turismos 1.

“A gestão eletrónica dos diferenciais do Mitsubishi ficou bloqueada no modo ‘gravel’ (terra) durante todo o dia de sábado, o que naturalmente nos retirava eficácia no asfalto, sendo que no domingo conseguimos instalar outra eletrónica que finalmente permitiu usar o modo ‘tarmac’ (asfalto), obrigando-nos a recuperar o tempo perdido e a fazer todo o trabalho de afinação do carro”, explicou Ricardo Gomes.

“Queríamos mais do que o terceiro lugar no Caramulo, mas este resultado permite-nos manter a liderança do campeonato, que é o mais importante, esperando agora voltar a ter o carro em perfeitas condições na próxima prova, em Murça”, destacou Ricardo Gomes, que esta época já tinha ganho a divisão Turismos 1 nas Rampas da Penha e Serra da Estrela.