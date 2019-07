Dados pessoais. UE abre investigação à Amazon

A União Europeia abriu uma investigação para apurar se a Amazon está a usar dados de retalhistas que vendem na plataforma eletrónica.

A informação foi confirmada esta quarta-feira pela comissária da Concorrência da Comissão Europeia, Margrethe Vestager, à televisão CNBC.

A estação norte-americana revela que a investigação foca-se no facto de a Amazon ter um “papel duplo”: o de retalhista e o de gestora de marketplace. Numa primeira fase, a UE questionou os vendedores sobre como é que a Amazon recolheu os seus dados durante o ano passado. Se se chegar à conclusão que não foram cumpridas as regras da privacidade de dados, Bruxelas poderá aplicar uma coima, que pode ir até 10% das receitas globais.

"Com base nos dados preliminares [recolhidos pela] Comissão Europeia, a Amazon parece utilizar informações concorrências confidenciais - sobre os vendedores do mercado, sobre os produtos e transações do mercado", disse Vestager, citada pela CNBC.

A Amazon já reagiu dizendo que vai "cooperar totalmente com a Comissão Europeia", acrescentando que a empresa continua "empenhada em trabalhar para apoiar os negócios de todos os tamanhos e ajudá-los a crescer".