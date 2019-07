Reciclagem. 8 objetos feitos a partir de cápsulas de café usadas

As borras de café também ganham uma nova vida

Não é fácil reciclar cápsulas de café, sejam de plástico ou metal. Por terem borras de café no interior, não devem ser colocadas no contentor amarelo, mas sim em pontos de recolha específicos que as empresas que comercializam este tipo de produtos disponibilizam.

A reciclagem destes objetos acaba por dar origem a uma série de novos produtos. Eis alguns exemplos dados por empresas como a Delta e a Nespresso nas suas páginas:

- Vasos;

- Caixotes do lixo;

- Espreguiçadeiras;

- Motores de carros;

- Bicicletas;

- Computadores;

- Latas de refrigerantes;

- Novas cápsulas de café.

Algumas empresas começam a experimentar novas formas de usar estas cápsulas. No início do ano, a Nespresso anunciou que as cápsulas entregues pelos portugueses tinham sido transformadas em 90 toneladas de arroz, doadas ao Banco Alimentar. Agora, a empresa revelou que se uniu à Caran D’ache para criar canetas suíça a partir destas cápsulas.

As borras também ganham uma nova vida: são utilizadas para criar compostos ricos em nutrientes e energia renovável.

Algumas empresas começam também a arranjar alternativas: a Bogani lançou este ano uma nova gama de cápsulas de café compatíveis com o meio ambiente. Trata-se, segundo a empresa, de uma solução biodegradável e 100% compostável.