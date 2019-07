Papa Francisco nomeia novo bispo auxiliar do Porto

O padre Vitorino José Pereira Soares, pároco de Castelões de Cepeda e de Madalena, em Paredes, distrito do Porto, foi nomeado novo bispo auxiliar do Porto pelo Papa Francisco.

D. Manuel Linda, bispo do Porto, expressou a sua “imensa alegria” pela nomeação de um padre da Diocese do Porto, onde “sempre estudou, trabalhou pastoralmente e residiu”.

Para o bispo do Porto, D. Manuel Linda, a “ligação genética” do novo bispo auxiliar, D. Vitorino Soares, ao Porto, “ao seu clero, religiosos e leigos, tornam-no particularmente sensível para a compreensão das habituais vivências, específicas sensibilidades e justas aspirações” da Diocese do Porto.

A ordenação de D. Vitorino Soares como bispo auxiliar do Porto será, em princípio, no dia 29 de setembro, um domingo, segundo D. Manuel Linda.