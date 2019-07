Vista Alegre. Lucros duplicam para 3,7 milhões

Marca portuguesa registou uma taxa de crescimento de 99% no primeiro semestre.

O resultado líquido do exercício da Vista Alegre registou uma taxa de crescimento de 99% no primeiro semestre deste ano, fixando-se nos 3,7 milhões de euros, anunciou esta segunda-feira a marca de porcelana em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na mesma nota, a Vista Alegre explica que os resultados consolidados referentes ao primeiro semestre deste ano revelam um “bom desempenho”, relativamente ao período homólogo do ano passado, com o volume de negócios a aumentar 37% para 57,4 milhões de euros e o EBITDA com um crescimento de 65%, fixando-se assim nos 11,5 milhões de euros.

A empresa portuguesa explica que “o grande crescimento verificou-se no mercado externo que atingiu os 43,5 milhões de euros de vendas, o que representa atualmente 75,8% do volume de negócios da Vista Alegre, com um incremento de 9 p.p. face ao período homólogo de 2018”.

No que diz respeito ao mercado interno, este teve um valor de vendas de 13,9 milhões de euros que foi suportado pelo negócio das lojas próprias.