Portugueses intercetados em Espanha por estarem a vender cães na rua

Dois portugueses foram intercetados pelas autoridades espanholas, na última quarta-feira à noite, por estarem a vender cachorros à porta de uma estação de comboios, em Salamanca.

De acordo com o salamanca24horas, as autoridades foram alertadas por uma associação de proteção animal que indicou que os suspeitos estavam a “incentivar a vendar ilegal de animais, sem qualquer tipo de permissão”, a todas as pessoas que por eles passavam. Por cada cão era pedido um valor de 30 euros.

Fonte oficial da polícia de Salamanca, citada pelo mesmo jornal, confirmou que os homens foram intercetados e transportados para uma esquadra para serem identificados, já que não tinham consigo qualquer documento de identificação. Posteriormente, ambos os suspeitos apanharam um comboio para Portugal.

Os cachorros ficaram à responsabilidade da associação que efetuou a denúncia.