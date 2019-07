Avião ultraleve despenha-se em Macedo de Cavaleiros

Um avião ultraligeiro caiu, na manhã deste sábado, em Vale Benfeito, Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança.

De acordo com fonte oficial do CDOS de Bragança, citada pelo Correio da Manhã, a aeronave havia descolado do aeródromo municipal de Mirandela e dirigia-se para Mogadouro, onde se está a realizar um festival aéreo.

O alerta foi dado pelas 11h10 pelo piloto de avião, que está “vivo” e bem de saúde”.

Segundo o mesmo jornal, as autoridades ainda não conseguiram localizar a aeronave, uma vez que o GPS da mesma ficou destruído, mas estão em contacto com o piloto que está a dar as coordenadas do local.

Para o local foram mobilizados 14 operacionais, apoiados de quatro viaturas.