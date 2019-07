Incêndio perto do Hospital Amadora-Sintra

Um incêndio está esta terça-feira a lavrar junto do Hospital Amadora-Sintra numa zona de mato.

De acordo com o site da Proteção Civil, pelas 15h40 estavam 115 operacionais no terreno, apoiados por 35 viaturas terrestres. A operação chegou a ter também o apoio de um meio aéreo.

O alerta foi dado pelas 13h30 e por essa altura eram 34 os operacionais no terreno. O incêndio alastrou-se e são já mais de 100 operacionais.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa confirmou que até ao momento não há qualquer ferido ou pessoa a necessitar de assistência na sequência do incêndio.

As autoridades estão neste momento a retirar viaturas do parque de estacionamento do hospital, tal como do armazém nas imediações.

Os bombeiros no terreno estão também a tentar evitar que as chamas se alastrem até à zona do cemitério.