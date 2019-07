Receita. A riqueza dos peixinhos da horta

Durante muito tempo, a única boa recordação que tinha deste legume eram os peixinhos da horta que a minha mãe fazia quando era pequenina. Eram tão bons... Segundo dizem, esta vagem, que pode chegar até aos 10 cm e com diferentes formas e cores - até roxa! -, começou a ser cultivada pelas suas caraterísticas ornamentais. Verdade ou não, é rica em vitaminas e minerais, em que quero destacar o enxofre: vital para a nossa saúde, é encontrado em todos os tecidos do nosso corpo e desempenha vários papéis importantes no organismo. Para referenciar alguns, é responsável pela entrada de oxigénio no cérebro, ajuda na construção de tecidos e na síntese do colágeno e queratina, melhora a respiração dos tecidos orgânicos, colabora no tratamento de doenças de pele e melhora a saúde das unhas e cabelos.

E por ser rico em proteínas é um excelente aliado para os vegetarianos. Não gosto dos mais comuns, conhecidos por feijão-verde francês, e sim desta variedade, que são mais “cheiinhos” e com uma textura mais amanteigada.

Eu como como prato principal, mas poderá ser um excelente acompanhamento. E se sobrar, junte à panela da sopa.

FEIJÃO-VERDE ESCALDADO COM MIGAS ALDRABADAS PICANTES DE QUEIJO DE CABRA FRESCO E AMÊNDOAS

Ingredientes

. 250 g de feijão-verde (ajuste de acordo)

. 1 queijo de cabra fresco e pequeno (ou outro à escolha)

. 1 mão-cheia de amêndoas grosseiramente picadas

. Azeite de oliveira extravirgem

. 1 dente de alho esborrachado para perfumar

. 1 colher de chá de flocos de piripíri (opcional)

. Sumo de ½ limão

. 1 colher de café de paprika fumada

. Folhas de hortelã picadas (opcional)

Método

Coloque um tacho ao lume com água abundante e sal e deixe levantar fervura

Lave o feijão-verde, retire os filamentos e mantenha-os inteiros.

Quando levantar fervura, escalde o feijão-verde por 2 minutos no máximo. Entretanto, esmigalhe à mão o queijo de cabra e, com um garfo, envolva os flocos de piripíri, a paprika fumada e as folhas de hortelã frescas.

Retire o tacho e escorra o feijão-verde para retirar toda a água. No mesmo tacho coloque o azeite e o dente de alho. Junte o feijão-verde e sacuda a frigideira. Refresque com o sumo de limão e sirva numa travessa com as migas aldrabadas e as amêndoas.

Nota: Compre na mercearia, quase seguramente será local e acabado de colher. O sabor é totalmente diferente.