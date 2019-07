Incêndio em refinaria no Texas lança grande coluna de fumo | VÍDEO

A Exxon Mobil disse ser mais seguro retirar alguns dos residentes das áreas mais próximas da refinaria, no entanto, as autoridades decidiram que tal não será necessário.

Um incêndio deflagrou numa refinaria da Exxon Mobil, em Bayton, no Texas, esta quinta-feira. Segundo testemunhas que se encontram no local, a refinaria está a lançar uma grande coluna de fumo, o que está a deixar a população alarmada.

As autoridades de Bayton afirmam que a origem do incêndio foi na área que contém material polipropileno e que a Exxon Mobil disse ser mais seguro retirar alguns dos residentes das áreas mais próximas da refinaria. No entanto, as autoridades decidiram que tal não será necessário.