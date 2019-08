Detido homem que controlava ex-companheira através de GPS

Um indivíduo de 63 anos foi detido, na passada quinta-feira, na localidade de Paredes, no distrito do Porto, pelo crime de violência doméstica. De acordo com uma nota publicada no site oficial da GNR, o homem agredia física e psicologicamente a ex-namorada de 45 anos por nunca ter aceite a separação.

A vítima apresentou queixa na força de segurança anteriormente referida e, durante o trajeto que realizou para formalizar a mesma, foi perseguida pelo suspeito na medida em que este havia instalado um aparelho localizador GPS no veículo da ofendida para a localizar diariamente.

O homem foi detido em flagrante delito, presente a primeiro interrogatório - no Departamento de Investigação e Ação Penal de Marco de Canaveses - na sexta-feira e foram-lhe aplicadas as medidas de coação de proibição de aproximação da vítima até uma distância de 1 quilómetro e o controlo através de pulseira eletrónica.