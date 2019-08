Polícia obriga homem a recuperar frigorífico que largou em penhasco

“Foi assim que o jovem implicado no caso do frigorífico que foi lançado por um monte em Almería o foi recolher”, escreveram as autoridades.

Um homem, que trabalha numa empresa de distribuição de eletrodomésticos, em Espanha, atirou um frigorífico de um penhasco, gravou tudo e partilhou o vídeo nas redes sociais. O vídeo acabou por se tornar viral, no entanto, acabou por chegar às autoridades, que conseguiram identificar o homem e encontrá-lo em Almería, Espanha.

#ÚLTIMAHORA | Despiden y multan con 45.000 euros al joven que lanzó una nevera por un monte de #Almeria



Los compañeros del Seprona ha identificado a este hombre que se grabó lanzando un frigorífico en un monte.👏👏 pic.twitter.com/zdubu2ZxBx — AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) July 31, 2019

Além de ter recebido uma multa de 45 mil euros, o homem foi obrigado pelas autoridades a recuperar o eletrodoméstico. E desta vez, quem gravou tudo foi a polícia espanhola. No vídeo partilhado no Twitter, pode-se ver o homem a descer um penhasco e a recuperar o frigorífico. “Foi assim que o jovem implicado no caso do frigorífico que foi lançado por um monte em Almería o foi recolher”, escreveram as autoridades.

#ÚLTIMAHORA| Así ha recogido el joven implicado el frigorífico que había lanzado por un monte en #Almeria.



👉Nuestros compañeros del Seprona de #GuardiaCivil le han acompañado.



Buen trabajo compañeros👍🏻 pic.twitter.com/tPuNvK9WJT — AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) July 31, 2019

O homem vai ser presente a tribunal onde pode receber uma malta superior à ja emitida, visto esta não ser a primeira vez que o espanhol descarta eletrodomésticos em locais proibidos, o que pode ser considerado um crime ambiental.