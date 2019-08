Aterragem de emergência de avião no Aeroporto do Porto motivada por colisão com aves

O avião da United Airlines que esta terça-feira teve de aterrar de emergência no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, sofreu uma colisão com aves durante a descolagem, avança a agência Lusa, que cita fontes aeronáuticas.

A agência noticiosa escreve ainda que o Boeing 757-200 (752), com destino a Newark, nos Estados Unidos, reportou um 'Bird Strike' durante a descolagem com falha de motor" e "declarou emergência".

O avião acabou por regressar ao Aeroporto o Porto e a aterragem foi feita em segurança.

Fonte do gabinete de imprensa da ANA - Aeroportos de Portugal, citada pela agência Lusa, avançou que os "passageiros estão todos bem".