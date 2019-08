Mãe quer que filha de 14 anos faça plástica: "Não é a miúda mais estudiosa, tem que melhorar o visual para se safar"

Recentemente, Carla Bellucci foi notícia por fingir sofrer de uma depressão para que o National Health Service (NHS) – serviço nacional de saúde britânico – lhe pagasse uma cirurgia plástica ao nariz. Agora, a mulher, de 37 anos, volta a estar no centro das atenções, tudo porque quer que a filha, de apenas 14 anos, também faça uma cirurgia semelhante.

Pessoas feias não chegam a lado nenhum", alega Carla, defendendo que a filha não nasceu com uma aptidão natural para os estudos, motivo pelo qual deve apostar em melhorar a sua beleza”, disse a mulher, que é mãe de três filhos, em declarações à revista Closer.

"A Tanisha não é a miúda mais estudiosa, pelo que não me importo muito com a sua educação, ao contrário do que acontece com os meus rapazes. Ela tem que melhorar o seu visual para se safar na vida", acrescentou.

A jovem, que se assume como fã de Kim Kardashian, pretende aumentar o peito e os lábios. A mãe admite apoiar o desejo da jovem e estará a juntar dinheiro para o concretizar.

Recorde-se que Carla Bellucci chegou a admitir que se aproveitou do NHS publicamente e diz não se arrepender.