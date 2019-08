Corrida de touros em Tomar termina com seis forcados feridos, dois com gravidade

Seis forcados ficaram feridos, dois em estado grave, na última sexta-feira à noite, numa corrida de touros na praça de Tomar, distrito de Santarém.

De acordo com os sites Touro e Ouro e Farpas, as vítimas pertencem ao Grupo de Forcados Amadores do Montijo e ao Grupo de Forcados Amadores de Tomar.

Todos os feridos foram transportados para o Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes.

Segundo os sites tauromáquicos, no grupo do Montijo, João Sobral, sofreu um traumatismo cervical grave, enquanto João Paulo Damásio caiu inconsciente na arena após a pancada do touro. Luís Sobral sofreu uma lesão no ombro.

No grupo de forcados de Tomar, Pedro Vieira fraturou quatro costelas e perfurou um pulmão, Vasco Freitas fraturou uma costela. Luís Campino, o único que já teve alta, sofreu apenas algumas escoriações.