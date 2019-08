Militares trocaram combustíveis em Sesimbra, Peniche e Nazaré

Pardal Henriques declarou que houve contaminação em postos de abastecimento em Sesimbra, Peniche e Nazeré devido à troca de combustível em tanques por parte dos militares. "Acho que o Estado devia ver os prejuízos que esta situação está a ter. O que vai acontecer nas situações que relatei é a necessidade de se esvaziarem os tanques", afirmou Pardal Henriques ao Notícias ao Minuto.

O porta-voz do SNMMP acusou ainda o Governo e os patrões de estarem a pressionar os motoristas a cumprirem acima do horário estipulado de oito horas laborais. "Tivemos conhecimento do que a polícia foi a casa de um motorista, que estava de baixa, para o deter caso ele não aceitasse ir trabalhar. Só quando ele mostrou a baixa e foi validada por um procurador é que o deixaram em paz", contou o responsável do SNMMP.

Pardal Henriques diz ainda não ter conhecimento algum sobre os 14 motoristas que não cumpriram com a requisição civil. segundo as declarações do ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, darial.