Patra Perkins. Aos 18 anos e grávida do primeiro filho, foi brutalmente assassinada pelo namorado

Justin Herron, de 31 anos, assassinou a namorada de 18 no passado dia 4 de agosto. Segundo a estação televisiva ABC13, o homem entregou-se às autoridades, na cidade de Albuquerque, no estado norte-americano do New Mexico, na passada quinta-feira após uma longa busca levada a cabo pelas autoridades. Sabe-se que o homicida baleou a companheira, Patra Perkins, de 18 anos e grávida de oito meses, no motel HomeTowne Studios em Houston.

A polícia apreendeu 16 cartuchos que haviam sido alugados por Herron logo após um homem que se dirigiu à esquadra, pelas 2h do dia do crime, ter explicado que uma mulher tinha sido "baleada múltiplas vezes". As autoridades foram até ao motel de imediato e encontraram o cadáver da rapariga. Sublinhe-se que a autópsia revelou que a vítima mortal tinha oito ferimentos de balas na cara, nos ombros e nas pernas. "Ela nunca fez mal a ninguém. Era simpática para todas as pessoas. Eu não... eu não compreendo" confessou a mãe de Patra, Patricia Perkins. Ao canal anteriormente referido, a progenitora adiantou que a jovem estava prestes a completar 19 anos e, já no fim da gravidez, tinha decidido que o nome do bebé seria Jai'Ary.

Segundo a ABC13, Herron cometeu os factos criminosos porque a companheira estava a trocar mensagens com um homem "pelo qual ele se sentia ameaçado". "Falámos com o staff encarregue do motel e não ouviram nada. Ninguém disse ter visto alguma coisa suspeita até que as autoridades chegaram ao local" avançou o sargento Joshua Horn, afirmando que o assassino já tinha antecedentes criminais por ter conduzido um veículo roubado.

A família de Patra lançou uma angariação de fundos, na plataforma gofundme, para conseguirem os meios financeiros necessários para realizar os funerais da mãe e da criança. "Uma tragédia terrível aconteceu na família Perkins. Perdemos uma rapariga de quase 19 anos e um bebé. A Patra e o Jai'Ary eram o nosso mundo e ela estava muito feliz e ansiosa por ser mãe pela primeira vez" pode ler-se, sendo que foi acrescentado: "Eles juntam-se agora aos avós, ao pai e à madrinha dela na paz eterna. Isto é tão recente que parece mentira, sendo que não poderemos conhecer o Jai'Ary nem voltar a ver o sorriso maravilhoso da Patra". O objetivo dos familiares é atingir o valor de 5000 dólares (aproximadamente 4475 euros).

Herron ficará detido no Bernalillo Metropolitan Detention Center até que a data do seu julgamento seja definida.