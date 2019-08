Princesa Martha Louise da Noruega abdica de título nobiliárquico para ser 'influencer'

A princesa Martha Louise da Noruega, quarta na linha de sucessão ao trono, decidiu abdicar do título real para se tornar influencer no Instagram. Aos 47 anos, o membro da realiza já foi acusado de explorar o seu estatuto para propósitos comerciais, principalmente no início deste ano, quando se juntou ao namorado Shaman Durek Verrett para organizar uma tour intitulada "The Princess and the Shaman" durante a qual prometia que os participantes entreariam "numa viagem de auto-conhecimento" onde descobririam "conhecimentos" nunca revelados.

Contudo, a mãe de três filhas e divorciada do escritor Ari Behn parece não valorizar extremamente a pertença à família real e desabafou na rede social anteriormente referida: "O facto de ainda ser princesa quando organizei a minha tour foi um erro e percebo as reações que surgiram por o título ter sido usado desta forma. Tenho levado a sério esta questão e, em conjunto com a minha família, percebi que devia fazer algumas mudanças" avançou, acrescentando "A partir de agora, só usarei o meu título de princesa em contexto comercial. Só aí. Fora disso, serei Märtha Louise".

No passado dia 31 de julho, a princesa partilhou uma fotografia que causou polémica: "Eu conduzo camiões. Sei que não é algo que as princesas façam mas, sendo honesta, há coisas que não esperam de mim. Faço aquilo de que gosto e quem é que define aquilo que as princesas devem ou não fazer? Ando a cavalo há quase 40 anos e a equitação é uma parte natural da minha vida. Mas também gosto de conduzir a minha carrinha principalmente quando as minhas filhas estão comigo. O que é que gostam de fazer e é suposto que não façam?".

Tendo aderido ao espiritualismo há cerca de uma década, a fisioterapeuta certificada que exerceu a profissão por um curto período de tempo criou uma segunda conta dedicada ao trabalho, intitulada @martha.louise.intuitive e onde partilhou a descrição: "Vamos explorar a vida e embarcar em aventuras juntos".