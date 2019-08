Ana Gomes nega ter sido processada pelo Benfica e explica porque apelidou Luís Filipe Vieira de "delinquente"

A ex-eurodeputada Ana Gomes garantiu esta quarta-feira não ter sido processada pelo Benfica nem pelo presidente Luís Filipe Vieira.

O clube tinha anunciado anteriormente que ia abrir um processo contra a ex-eurodeputada devido às suas declarações publicadas no Twitter sobra a venda do jogador João Félix ao Atlético de Madrid, no entanto, até ao momento nenhum processo judicial foi avançado. "Já várias vezes me ameaçaram com processos. Mas até hoje nada", disse Ana Gomes, em entrevista à Radio Observador.

Quando questionada sobre o porquê de ter apelidado o presidente do Clube da Luz, Luís Filipe Vieira, de delinquente, Ana Gomes explica que este já foi julgado e condenado por ter roubado um camião, anteriormente e sublinha ainda o facto de este ter sido arguido na Operação Lex, que investiga suspeitas de corrupção/recebimento indevido de vantagem, branqueamento de capitais, tráfico de influências e fraude fiscal. "Tenho muito gosto em ir a tribunal para explicar o que disse", acrescentou Ana Gomes.