Madeira. Marinha resgata tripulantes de navio desaparecido há três dias

O atuneiro Sete Mares, há três dias desaparecido dos radares, foi na tarde deste sábado localizado por um avião da Força Aérea Portuguesa a 68 milhas a sudoeste de Porto Santo. De acordo com declarações do porta-voz da Marinha, Fernando Fonseca, ao "Jornal de Notícias", os sete tripulantes do navio estão já a bordo da balsa de salvamento.

As buscas iniciaram-se logo de manhã, com o C295 da Força Aérea Portuguesa a descobrir a balsa após oito horas de voo. "A aeronave ainda se manteve no local durante algum tempo, mas agora será a Marinha a levar os pescadores para o Funchal", revelou ao JN Manuel Costa, porta-voz da Força Aérea.

É, para já, ainda desconhecido o motivo que levou o atuneiro a estar incontactável durante três dias. "A Polícia Marítima vai agora averiguar o que sucedeu", assegurou Fernando Fonseca, revelando que a Marinha utilizou dois meios navais nas buscas, o NPR Tejo e a lancha rápida Hidra, que estava mais perto do local onde foi localizada a balsa.