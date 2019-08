Afinal, linha circular do Metro de Lisboa só abre em 2024

O Governo queria arrancar com as obras no Metropolitano de Lisboa, para a criação de uma linha circular, já em outubro, para que o projeto estivesse concluído em 2023. No entanto, a prorrogação do prazo de entrega de propostas atirou a abertura desta nova linha para 2024.

Segundo o Jornal de Negócios, o prazo para entrega de propostas para a construção dos lotes Rato/Santos e Santos/Cais do Sodré devia ter terminado a 11 de agosto. No entanto, o metro decidiu prolongar o prazo até 30 de novembro.

A empresa justificou esta decisão com “desenvolvimentos associados à fase de qualificação dos candidatos e da apresentação de reclamação/impugnação à decisão de qualificação por parte dos interessados”, refere o mesmo jornal.

O início das obras estava previsto para outubro, o que faria com que o projeto de expansão do metro estivesse terminado em 2023. Fonte da empresa garantiu ao Jornal de Negócios que a nova linha só estará aberta no ano seguinte: “As obras de construção deverão ocorrer até 31 de dezembro de 2023, estando prevista a abertura ao público da nova linha em 2024, após a instalação dos sistemas de via e de sinalização, bem como dos respetivos ensaios”.

Recorde-se que este projeto implica o prolongamento das linhas amarela e verde do metro. Ao todo, serão construídos 1.956 metros de túnel e duas novas estações na Estrela e em Santos, num investimento total de 210 milhões de euros.