Os Mosqueteiros. Vendas sobem 10% em 2018 para 2,2 mil milhões

Grupo prevê a abertura de "uma centena de novos pontos de venda" no mercado português.

As vendas de Os Mosqueteiros subiram 10% no ano passado, face a 2017, para 2,2 mil milhões de euros, A informação foi avançada pelo grupo e indica ainda que prevê a abertura de "uma centena de novos pontos de venda" no mercado português.

"O grupo Os Mosqueteiros encerrou 2018 com um volume de negócios global de 2,2 mil milhões de euros, um crescimento de 10% em relação ao ano anterior", refere a empresa em comunicado, adiantando que em Portugal conta com "320 pontos de venda que representam três insígnias: Intermarché, Bricomarché e centros auto Roady".

Para este ano, em que comemora o 28.º aniversário em Portugal, o grupo "traçou como meta o aumento contínuo do parque de lojas, uma estratégia transversal às três insígnias presentes no país", acrescenta.

"A estratégia, integrada num plano de expansão até 2023, prevê a abertura de cerca de uma centena de novos pontos de venda, o que constitui uma oportunidade para os empreendedores e investidores portugueses que pretendem criar o seu próprio negócio", salienta.