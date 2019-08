Centenas de espetadores na antestreia do filme “Variações”

O Parque Termal de Caldelas encontra-se completamente lotado, com algumas dezenas de pessoas sentadas, entre as quais familiares de António Ribeiro (“António Variações”), havendo centenas de outros espetadores sentados na relva, confirmando-se assim a grande expetativa em relação ao filme de tributo a António Variações, realizado por João Maia, que terá assim a sua estreia esta quinta-feira, em cerca de 60 salas de cinema portuguesas.

Centenas de espetadores estão a assistir à antestreia nacional do filme “Variações”, esta noite de segunda-feira, ao ar livre, no Parque Termal de Caldelas, em Amares, o concelho de onde era natural o cantor, no distrito de Braga.

O ator principal, Sérgio Praia, protagonista de António Variações, recebido em apoteose, está entusiasmado, tendo dado um “viva” em memória do malogrado cantor pop, que era barbeiro em Lisboa, despertando para a música entre o final da década de 1970 e o início da década de 1980.

É o primeiro filme português a ser exibido em tecnologia dolby atmos, proporcionando aos espectadores uma experiência sonora mais imersiva, segundo revelou a distribuidora, NOS Audiovisuais, estando presentes, além do ator Sérgio Praia, o realizador, João Maia, bem como o produtor, Fernando Vendrell, assim como o vice-presidente da Câmara Municipal de Amares, Isidro Araújo.

O filme “Variações” foca o processo de transformação na persona de António Variações, artista excêntrico e popular cuja carreira fulgurante foi interrompida pela sua morte em 1984, “constituindo uma homenagem a todos os que ainda hoje perseguem os seus sonhos aspirando transformar as suas vidas”, segundo afirmou ao SOL o seu realizador, João Maia.

“Celebrar a vida e a música de António Variações é o mote do filme que retrata a primeira estrela pop portuguesa e uma das figuras mais exuberantes do nosso país, assinalando-se 35 anos após a sua morte e 75 do seu nascimento, tendo sido produzido por Fernando Vendrell, da david & golias, com Sérgio Praia no papel de António Variações, recordando o percurso biográfico do músico, com especial enfoque no período dos anos 1977 a 1981.

Do elenco destacam-se também outros atores como Filipe Duarte, Victoria Guerra, Teresa Madruga, Augusto Madeira, Afonso Lagarto, Tomás Alves e José Raposo, entre outros, sendo que a banda sonora do filme será editada a 23 de agosto pela Sony Music Portugal, um dia depois da estreia em formato físico e digital, contando com “Quero dar nas vistas”, tema inédito recriado por Armando Teixeira, dos “Balla”, propositadamente para o filme.