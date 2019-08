Notting Hill: o sonho dos turistas e o pesadelo dos moradores

Um dos pontos de paragem obrigatórios para quem visita a cidade de Londres é o bairro de Notting Hill. Seja por ser um fã do drama de Julia Roberts e Hugh Grant ou do clássico "O Amor Acontece" ou apenas por já ter visto várias fotos no instagram perto das ‘casas coloridas’ da cidade londrina e querer ganhar uns bons likes à conta das casas pitorescas, a verdade é que Notting Hill recebe milhares de visitantes por dia que querem capturar o momento com uma, duas ou dez fotografias. Existem mesmo influencers que chegam a levar várias mudas de roupa e passam horas no bairro a tirar diversas fotografias.

Quem não acha tanta piada às sessões fotográficas são os morados do bairro que confessam estar fartos de que a sua rua seja um autêntico estúdio de fotografia. Ao Business Insider, os moradores comentam que muitas vezes sentem-se envergonhados em entrar na sua própria casa, por estarem turistas a utilizar a sua entrada para tirar fotografias. Além disso, queixam-se de estar em casa a tentar descansar e estar a ouvir constantemente barulho das pessoas na rua.

Agora, os moradores decidiram começar a deixar avisos por escrito nas suas entradas. "Isto é uma casa privada. Por favor, não pisem os nossos degraus. Por favor, não pendure as suas roupas no corrimão. Por favor, não deixe lixo. Por favor, não faça barulho desnecessário. Por favor, mostrem respeito pela propriedade de outras pessoas", pode-se ler.