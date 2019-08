Colisão provoca um ferido em Braga

O acidente de viação ocorreu cerca das dez horas da manhã nos semáforos da Avenida da Imaculada Conceição, no sentido Oeste-Este, para quem de Maximinos se dirige para a zona do Bom Jesus do Monte.

A vítima foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários de Braga, que a transportaram para o Serviço de Urgência do Hospital de Braga, tendo a ocorrência sido registada por agentes da Esquadra de Trânsito do Comando Distrital de Braga da Polícia de Segurança Pública.