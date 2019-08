Frigideira a arder provoca incêndio em lar de idosos em Mação

Um lar de idosos em São José das Matas, no concelho de Mação (distrito de Santarém) foi evacuado na sequência de um incêndio provocado por uma frigideira a arder. O site 'Rede Regional' avançou que, do edifício, foram retirados 49 utentes no decorrer da manhã deste domingo. Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, "as chamas deflagraram e provocaram bastante fumo, o que levou a que os idosos fossem retirados para o exterior por motivos de segurança".

No local trabalharam 14 operacionais apoiados por quatro viaturas. Não existem quaisquer feridos e o lar deverá continuar a sua atividade normal.