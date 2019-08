Trump sugere usar bomba nuclear para deter furacões

Trump terá sugerido, durante um encontro em 2017 com as autoridades de segurança nacional sobre a ameaça dos furacões, que os militares deviam lançar uma bomba nuclear para detê-los antes que estes atingissem o solo.

“Eles começam a formar-se ao largo da costa do Atlântico, deixamos cair uma no olho do furacão e isso desfá-lo”, terá dito Trump.