Casal de idosos atropelado em Monte Gordo não resistiu aos ferimentos

Um casal de idosos morreu esta quinta-feira à noite, na estrada Nacional 125, em Monte Gordo, no Algarve. Com idades compreendidas entre os 70 e os 80 anos, as vítimas mortais não resistiram aos ferimentos e os óbitos foram declarados no Hospital de Faro, para onde foram transportados.

Segundo declarações das autoridades, o carro que vitimizou os idosos tinha matrícula estrangeira e o condutor, alegadamente devido ao pânico, fugiu depois do sucedido. Mais tarde acabou por se entregar às autoridades e confessar ter sido o autor do atropelamento.

O alerta foi dado ás 20h30 de quinta-feira.