Vieira da Silva dá nome a rua de Paris

A rua situa-se no Bairro Brossais, no XIV arrondissement, na margem esquerda do Sena, o mesmo onde a artista residia. A cerimónia é aberta ao público.

Nascida em Lisboa em 1908 numa família abastada, Maria Helena Vieira da Silva foi viver para Paris quando tinha 20 anos. Estudou com Fernand Léger e conheceu, na capital francesa, o seu marido, o também pintor Arpad Szènes, com quem casou em 1930. Depois do exílio no Brasil, durante a II Guerra Mundial, o casal regressou a frança e adotou a nacionalidade francesa em 1956.

Em 1966 foi a primeira mulher a receber o Grand Prix National des Arts e em 1979 torna-se Dama da Ordem Nacional da Legião de Honra de França. Vieira da Silva residiu em Paris até à data da sua morte, em 1992.