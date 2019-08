Parque Mayer tem nova revista

Ricardo Salgado, Joe Berardo, Jair Bolsonaro e Cristina Ferreira são algumas das figuras alvo de sátira na nova revista do Teatro Maria Vitória, no Parque Mayer, em Lisboa. Pare, Escute... e Ria! tem antestreia marcada para 4 de setembro, quarta-feira, e estreia-se no dia seguinte, às 21h30.

A peça, que é um comentário mordaz à atualidade, conta com interpretações de Paulo Vasco, Paula Sá, Flávio Gil, Sara Barradas, Miguel Dias, Fátima Severino, Pedro Silva e Elsa Casanova, que cantará o fado. A organização promete «uma montagem, guarda-roupa e coreografias a que também ninguém vai ficar indiferente».