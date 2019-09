Amazon Web Services inaugura espaço em Lisboa

O diretor-geral da AWS não quis revelar qual o valor do investimento nesta infraestrutura nem o número de de funcionários.

A Amazon Web Services (AWS) inaugurou em Lisboa a sua primeira infraestrutura do serviço Amazon CloudFront. Trata-se de uma empresa de serviços de computação na nuvem da norte-americana Amazon.

O diretor-geral da AWS explicou ao Jornal Económico que este Ponto de Presença na Europa “vai oferecer a todas as organizações do país uma entrega mais rápida de conteúdos e uma proteção adicional de cibersegurança”.

“A AWS conta com alguns dos negócios mais conhecidos e em rápido crescimento em Portugal e apresenta entre os seus clientes a EDP – Energias de Portugal, Feedzai, Globalvia, Grupo Impresa, Jumia, Lusiaves, Miniclip, Prodsmart, OutSystems, Unbabel e Uniplaces, assim como organizações do setor público, como a Câmara Municipal do Porto”, refere Miguel Alva.

