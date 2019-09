Rapaz morre afogado em Arcos de Valdevez

O óbito foi já declarado no próprio local daquela ocorrência, um rio na localidade de Passadouro

Um rapaz de 15 anos morreu afogado, este domingo, numa praia fluvial em Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo.

Segundo o Comando Distrital de Operações e Socorro de Viana do Castelo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o óbito foi já declarado no próprio local daquela ocorrência, um rio na localidade de Passadouro, da freguesia de Vale, concelho de Arcos de Valdevez.

Os Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez e o INEM, incluindo uma equipa do seu piquete de psicólogos, sediada no Porto, encontra-se ainda no local, tendo sido o caso registado pela GNR de Arcos de Valdevez.