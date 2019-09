Homem paga multa superior a mil euros por alimentar ursos com mini donuts

Randy Scott, de 32 anos, um homem residente na província de British Columbia, no Canadá, foi condenado a pagar uma multa de 2000 dólares (aproximadamente 1824 euros) por ter alimentado ursos com Timbits, pequenos bolos constituídos por massa açucarada frita, o equivalente a donuts.Segundo a sentença, anunciada por vários órgãos de informação, o infrator terá de manter uma distância de pelo menos 50 metros, dos animais, durante seis meses. No entanto, sabe-se que Scott levava a cabo esta prática com a alegada companheira Megan Hiltz.

No decorrer do verão de 2017, as autoridades da região de Peace receberam queixas relativas a "pessoas que andavam a dar comida a ursos na Alaska Highway [a estrada que liga os EUA continentais ao Alaska]", porém, a acusação contra o indivíduo só foi formalizada em outubro do ano passado quando foi descoberta a sua página oficial do Facebook: nesta, era possível encontrar diversas fotografias de ursos a comer donuts e cachorros quentes com descrições como "Milhares de Timbits prontos para alimentar os ursos". Sublinhe-se que as publicações foram, entretanto, eliminadas.