Que mancha estranha era aquela no areal da praia da Fonte da Telha?

Quem foi à praia da Fonte da Telha, em Almada, esta quarta-feira à tarde foi surpreendido por uma estranha mancha no areal.

Mais perto do local, era possível perceber que a mancha estranha era formada por milhares de peixes mortos que deram ali à costa.

A situação deverá ser consequência de uma descarga de peixe no mar.

O comandante da Capitania do Porto de Lisboa, Coelho Gil, explicou ao Correio da Manhã que a Câmara Municipal de Almada foi informada pela Autoridade Marítima do caso e que iria proceder à limpeza do local ainda nessa noite.