Histórico do Rio Ave detido por furtos a carros

Hermógenes Morim, de 66 anos, histórico do Rio Ave, é suspeito de pelo menos oito furtos. Segundo o Jornal de notícias, o ex-futebolista profissional foi detido pela PSP depois de ser apanhado em flagrante delito a assaltar carros em Vila do Conde.

De acordo com o mesmo jornal, Hermógenes Morim, que atualmente é funcionário municipal, realizava os assaltos em plena luz do dia na avenida onde trabalhava.

O antigo futebolista, que chegou a assumir funções técnicas no clube quando deixou de jogar, trabalhava nos equipamentos desportivos do Parque do Castelo, situado na marginal entre a Seca do Bacalhau e o Forte de São João. Nas horas mortas, o suspeito circulava junto dos carros estacionados e procurava viaturas com carteiras ou bolsas visíveis no seu interior. Posteriormente usava um arame para abrir as portas, retirava dinheiro ou objetos de valor, e voltava a trancar a viatura sem deixar qualquer vestígio.

Segundo o Jornal de Notícias, depois de uma denúncia, a PSP montou uma operação de vigilância e conseguiu apanhar o suspeito em flagrante.