Jovem de 17 anos ateou incêndio com objetivo de "renovar as pastagens para o gado"

Um incêndio que ocorreu no concelho de Resende, em Viseu, na passada quarta-feira, consumiu uma zona de floresta e colocou em perigo estabelecimentos comerciais, unidades fabris, habitações e veículos. Assim, o Comando Territorial da GNR do mesmo distrito levou a cabo uma investigação e concluiu que os factos criminosos foram cometidos por um adolescente de 17 anos.

A força de segurança anteriormente referida identificou o suspeito no dia seguinte à ocorrência e apurou que este "usou um isqueiro como fonte de ignição, supostamente numa tentativa de renovar as pastagens para o gado", como se pode ler no site oficial da GNR.